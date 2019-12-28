Оккупанты ударили из запрещенного оружия по силам ООС возле Орехово

Это вооружение должно быть отведенным от линии разграничения на расстояние более 15 км.

Российские оккупанты из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Орехово.

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Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Украинские военные сообщили, что противник снова нарушил режим прекращения огня.

"Сегодня, 28 декабря, около 13 часов враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово из минометов калибра 120 мм (5 мин), которые, согласно Минским договоренностям должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК "призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей".