За время проведения АТО погибло 152 бойцов Нацгвардии

Такие цифры обнародовал пресс-центр Национальной гвардии Украины.

Военнослужащие Национальной гвардии вместе с общественными деятелями проводят мероприятия по сохранению памяти о погибших. Так, 137 погибших военнослужащих навечно зачислены в списки воинских частей, 73 гвардейца занесены в книгу памяти сотрудников ОВД, 82 бойца награждены орденом "За мужество", именами героев называют улицы и учебные заведения.

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"Два гвардейца награждены высшей государственной наградой Украины орденом "Золотая Звезда". Им присвоены звания Герой Украины. Это генерал-майор Сергей Кульчицкий, который погиб 29 мая 2014 в зоне боевых действий в городе Славянск. И лейтенант Богдан Завада, который подбил вражеский БТР, уничтожил 10 противников и этим помог перегруппироваться бойцам Нацгвардии на блокпосту", - говорится в сообщении.

В частности, генерал - майору Сергею Кульчицкому во Львове 29 мая планируют открыть памятник.