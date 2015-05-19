Врачи уверяют, что состояние здоровья задержанных на Донбассе военных РФ удовлетворительное

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сегодня на территории Центрального военного клинического госпиталя в Киеве сообщил главный травматолог Министерства обороны Украины Игорь Савка.

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"Вчера в удовлетворительном состоянии, несмотря на перелет, после кратковременного обследования они были взяты в операционную, где выполнено оперативное и необходимое вмешательство относительно ран бедренной и ключевой кости. Состояние сейчас удовлетворительное, соответствует характеру повреждений, объему выполненного оперативного вмешательства. Осуществляется медикаментозное лечение. В принципе, процесс протекания реабилитации после ранения пока благоприятный, им ничего не угрожает", - сказал Савка.

Также он отметил, что первая медицинская помощь задержанным была оказана правильно, согласно характеру повреждений.

В то же время он не смог назвать хотя бы примерную дату полного восстановления задержанных, отметив, что это зависит от индивидуальности организма.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Тем временем в Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освободить.