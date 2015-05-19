Взятых в плен российских военных посетят представители Красного креста и миссии ОБСЕ

13:07, 19 мая 2015
Война
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К российским военным, задержанным в Луганской области, допустят представителей Красного креста и миссии ОБСЕ

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Об пишет Украинская Правда со ссылкой на и.о. начальника пресс-службы Генштаба Владислава Селезнева.

"Сейчас согласовывается вопрос о допуске к ним миссии ОБСЕ и представителей Красного креста, чтоб они поняли, что у нас не применяются пытки, как заявляют в России, что задержанные получают соответствующее лечение и находятся в безопасности", - сказал Селезнев.

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Он напомнил, что накануне обоим российским военнослужащим были проведены операции.

Селезнев добавил, что это вопрос ближайшего времени, а при допуске будет учитываться состояние здоровья военнослужащих.

Кроме того, он сообщил, что сейчас с задержанными россиянами проводят допросы.

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"Сейчас с ними работает СБУ по расследованию по факту убийства украинского военного участника АТО", - добавил он.

Селезнев также напомнил, что Украина намерена дать задержанным российским военным связаться по телефону с родными.

Как сообщал УНИАН, 16 мая украинские военные взяли в плен в районе Счастья двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Задержанные признались, что они являются десантниками ГРУ РФ из Тольятти, однако впоследствии один из пленных российских военных начал отказываться от первых показаний.

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