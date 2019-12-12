Украинская сторона завершила определение новых участков для разведения на Донбассе - Пристайко

Украинская сторона готовит для переговоров ТКГ в Минске несколько альтернативных предложений с целью разведения сил и средств на новых участках от линии соприкосновения на востоке Украины.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что украинская сторона завершила определение новых участков для разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе.

Об этом Пристайко сообщил интервью.

«Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки», - сказал он.

Министр отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что «на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение».

«Вот что для нас сейчас является приоритетом в этих трех или четырех, или по сколько там участков мы договоримся», - добавил Пристайко.

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Он подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы этот вопрос согласовать «максимально быстро». «Даже следующее заседание нас бы устроило (в Минске следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 18 декабря - УНИАН)», - добавил глава МИД.

«У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Опыт наш подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение. Мы можем получить, что разведение состоится зеркальное на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы в запасе имеем еще несколько (предложений по разведению - УНИАН), которые позволят нам маневрировать во время переговоров», - сказал Пристайко.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте УНИАН.

Как сообщал УНИАН, по результатам саммита в «нормандском формате» 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.