Разведка обнаружила возле украинских позиций ЗРК боевиков, способный сбивать авиацию

Согласно данным разведки, боевики установили блокпост на выезде из поселка.

Так, недалеко от блокпоста, в 5 км от линии разграничения в полной боевой готовности обнаружен зенитно-ракетный комплекс "Стрела 10-М2" (калибр 123 мм, борт №404).

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Отмечается, что данные комплексы сбивают воздушные цели на высоте до 5 км. Управляемая ракета полностью самонаводящаяся, высокоточная и не реагирует на тепловые ловушки.

Кроме этого, по данным разведки, ЗРК "Стрела" прикрывает зенитная установка ЗУ-23, которая используется для ведения огня по наземным и воздушным целям.

"Обнаруженные ПВО пророссийских террористов указывают на их готовность сбивать воздушные цели. Небо над этой оккупированной территорией небезопасно для полетов как военной, так и гражданской авиации", - говорится в сообщении аэроразведки.

Напомним, согласно подписанному 12 февраля в Минске комплексом мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе, предусмотрено "отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности шириной не менее 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибра 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных комплексов "Точка" ("Точка-У"):

- Для украинских войск: от фактической линии столкновения;

- Для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения по Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.