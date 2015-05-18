США будут поддерживать имплементацию Минских соглашений - Нуланд

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала журналистам по итогам переговоров в Москве с заместителями главы МИД России Григорием Карасиным и Сергеем Рябковым.

"Мы обсуждали вопрос о том, как дальше развивать тот задел, который установлен в Сочи, когда Лавров и Керри обсуждали эти вопросы. Мы говорили, в частности, как США могут поддерживать имплементацию Минских договоренностей", - сказала Нуланд.

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По ее словам, в ходе сегодняшних встреч в Москве обсуждалось обеспечение настоящего перемирия и прекращения огня, особенно в Широкино.

Нуланд отметила, что стороны также говорили о политической деятельности и о том, как создать условия для переговоров по Конституции Украины.

Кроме того, обсуждалось улучшение условий жизни для жителей Луганска и Донецка, добавила она.

Помощник госсекретаря США также отметила важность инспекций российских "гуманитарных конвоев", поставляемых в Украину.

"Мы хотим поддерживать полную реализацию Минских договоренностей, и мы делаем это сообща с Францией, Германией, со всеми участниками нормандского формата", - сказала Нуланд.