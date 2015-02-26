В Воздушных силах Украины заявили, что боевики не используют боевую авиацию на Донбассе
Боевики на Донбассе не используют боевую авиацию, они используют только беспилотные самолеты.
Об этом корреспонденту УНИАН в Харькове во время досрочного выпуска курсантов Университета Воздушных сил сказал заместитель командующего Воздушных сил Украины генерал-лейтенант Виктор Сидаш.
“Авиацию они не используют, используют только беспилотные самолеты”, - сказал он.
Сидаш отметил, что все сбитые украинскими силовиками беспилотные летательные аппараты российского производства.
“Все сбитые - все русские, они все из Таганрога. У них также есть небольшая база возле Донецка”, - отметил заместитель командующего ПСУ.
По его словам, сегодняшние выпускники Харьковского университета Воздушных сил доукомплектуют вакантные должности офицерского состава. Они будут направлены в воинские части, где пройдут боевое слаживание, после этого заступят на дежурство по охране воздушного пространства Украины.
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Генерал-лейтенант подчеркнул, что войска Противовоздушной обороны не находятся на переднем крае фронта, а дислоцируются на некотором расстоянии, в глубине территории.
“Все останутся на мирной территории, возможно, за исключением ПВО Сухопутных войск”, - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, в Харькове из-за проведения антитеррористической операции на Донбассе сегодня проходит досрочный выпуск более 300 офицеров Харьковского университета Воздушных сил.
Из-за сложной ситуации в стране, подготовку офицерских кадров в этом году пришлось сократить на 3 месяца и вместо выпуска в июне, курсанты-выпускники завершают курс подготовки в феврале, отметили в Минобороны.