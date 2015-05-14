Боевики обстреляли Авдеевку, Лозовое и шахту Дутовка из танка

Об этом сообщает пресс-центр АТО. По данным пресс-центра, «вблизи Песков бандиты вели огонь из 120-мм минометов. А возле населенного пункта Гладосово позиции украинских военных обстреляли из боевой машины пехоты».

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Также подверглись обстрелу из спаренной зенитной установки (ЗУ23-2), 30-мм автоматического станкового гранатомета (АГС-17) и стрелкового оружия Марьинка и Пески.

В населенном пункте Каменка работал снайпер.

В районе Широкино террористы несколько раз открывали огонь, преимущественно, из стрелкового вооружения, однако зафиксировано и применение 122-мм ствольной артиллерии с позиций северо-восточнее населенного пункта.

«На Луганском направлении состоялось столкновение между силами АТО и боевиками в районе Счастья, Донецкий, Сизое и Горное», - сообщает пресс-центр.