Боевики используют символику ОБСЕ для передвижения в зоне АТО - Лысенко

Об этом в ходе брифинга заявил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает 112.ua.

"По данным разведки, боевики, нарушая международные договоренности и правила ведения войны, используют символику ОБСЕ для свободного передвижения по территориям вблизи линии соприкосновения и ведения разведки. Стоит отметить, что члены бандформирований передвигаются на авто, марки которых не используются наблюдателями СММ ОБСЕ", - сказал он.

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По его словам, маршруты движения боевиков также не совпадают с путями передвижения наблюдателей СММ.