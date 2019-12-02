За время агрессии РФ на Донбассе от мин погибли 300 гражданских, среди которых 27 детей – Минобороны

В целом от взрывоопасных предметов пострадало более 1000 человек.

От начала агрессии Российской Федерации на Донбассе от мин погибли 300 гражданских лиц, из которых 27 – дети.

Об этом сообщает "АрміяInform" со ссылкой на Управление экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины.

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Общее количество пострадавшего гражданского населения от взрывоопасных предметов составляет более 1000 человек, среди которых 130 детей.

В целом, по предварительной оценке, площадь загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны районов составляет около 7 тыс. кв. км на подконтрольной территории и ориентировочно 9 тыс. кв. км на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Объекты инфраструктуры находятся в критическом состоянии, поскольку доступ к ним порой невозможен из-за загрязнения снарядами, которые не взорвались, и самодельными взрывными устройствами.

Отмечается, что по подсчетам ООН, один год войны – это 10 лет разминирования. Разминирование загрязненных территорий Донецкой и Луганской областей при нынешних темпах может длиться не одно десятилетие, не учитывая временно оккупированных территорий. Учитывая степень загрязненности ВОП, необходимая для очистки территории Донбасса сумма может колебаться от 1 до 100 гривень за кв. м.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря во время выполнения боевого задания, на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и погибли на месте подрыва.