Зеленский отреагировал на гибель двух военных на Донбассе

Бойцы погибли во время выполнения задания на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель офицеров спецподразделения СБУ "Альфа" на Донбассе.

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Пост со словами сочувствия появился в его Facebook. "Двое погибших военнослужащих... Вечная память Героям. Соболезнования семьям и близким. Теряем лучших. Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших побратимов", – написал глава государства.

Ранее народный депутат, полковник СБУ, ветеран войны на Востоке Украины Роман Костенко сообщил, что на Донбассе при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения "Альфа" СБУ.