Погибшие на Донбассе вчера украинские воины были спецназовцами "Альфы" – нардеп

Бойцы подорвались на взрывном устройстве во время выполнения задания.

На Донбассе при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения «Альфа» СБУ.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат, полковник СБУ, ветеран войны на Востоке Украины Роман Костенко.

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«Сегодня очередное трагическое сообщение с Донбасса – при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины – Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых побратимов», – отметил он.

По словам Костенко, он хорошо знал погибших и воевал вместе с ними.

«Мы вместе прошли через много испытаний и выполнить немало заданий. Это были сильные, надежные и мужественные воины, высококвалифицированные профессионалы, настоящие офицеры и патриоты Украины. Спочивайте с миром, ребята», – сказал он.

Напомним, 1 декабря, во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. В результате взрывов бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и погибли на месте подрыва.