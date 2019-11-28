Секретарь СНБО о разведении сил на Донбассе: враги не смогут быстро захватить территорию

Также Алексей Данилов отметил, что не на всех участках на линии соприкосновения можно осуществлять разведение сил и средств.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов уверяет, что оккупанты не имеют возможности быстро захватить украинские территории после разведения сил на трех участках на Донбассе.

Читайте такжеОБСЕ подтвердила завершение разведения сил в Золотом (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции», отвечая на вопрос о рисках в районах на линии разграничения, где произошло разведение сил и средств.

По его словам, прежде чем начать разведение в Станице Луганской, Золотом и Петровском, его первый заместитель генерал-полковник Михаил Коваль «почти месяц провел на той территории». Данилов добавил, что Коваль изучал ситуацию и разрабатывал план мероприятий по предотвращению потенциальных опасностей.

«На сегодня нет возможности у наших врагов быстро захватить ту или иную территорию, делать те или иные вещи. Я могу сказать, что да, мы – за разведение, но разведение должно быть с умом, это разведение должно быть в наших интересах, это разведение должно гарантировать нам, что негативные последствия этого разведения для Украины будут равны нулю. Если этого не будет, никакого разведения быть не может», – подчеркнул Данилов.

При этом он также отметил, что не на всех участках фронта можно осуществлять разведение сил и средств.

Как сообщал УНИАН, разведения сил в районе Станицы Луганской произошло в июне, вблизи Золотого – в конце октября. 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.

Разведение сил и средств на трех участках на линии разграничения было одним из условий для проведения встречи лидеров стран «нормандского формата».