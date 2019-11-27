Во время разведения сил возле Золотого саперами изъяты 179 взрывоопасных предметов - ООС

В районе разведения было демонтировано шесть блиндажей и три вспомогательных сооружения.

Во время разведения сил и средств в районе Золотого Луганской области саперами изъяты 179 взрывоопасных предметов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в социальной сети Facebook.

«Сегодня, в 12.00, на участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области в соответствии с графиком закончились мероприятия по разведению сил и средств. В общей сложности, сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 43,52 гектара территории, изъяты 179 взрывоопасных предметов, демонтировано шесть блиндажей и три вспомогательных сооружения», - говорится в сообщении.

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Кроме того, сказано, что на участке разведения №1 (Станица Луганская) ГСЧС Украины провела техническое обследование участков местности с обеих сторон от дороги в районе лесополосы и моста. Также осуществляются мероприятия мониторинга соблюдения режима тишины. Всего перевезено около 4 тысяч пассажиров.

Вместе с тем, на участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, силами и средствами ГСЧС Украины проведено разборки двух вспомогательных сооружений. Изъято два взрывоопасных предмета.