Боевики собрали 700 танков для прорыва на Донбассе - штаб АТО

Из них 9 тысяч являются военными РФ, говорится в сюжете ТСН.

Прогнозируемого некоторыми экспертами наступления на 9 мая так и не случилось, однако опасность вероятных активных наступательных действий лишь возрастает. Данные разведки свидетельствуют, что сепаратисты пополняют запасы оружия и снарядов, а обстрелами украинских позиций пристреливаются и совершенствуют навыки для активной фазы боевых действий.

Сейчас угрожающая мощь врага – танковые бригады. Количество броневиков в пророссийских боевиков уже в пределах семи сотен.

"На территории Луганской области и Луганска созданы три мощные тыловые базы обеспечения, где хранится и бронетехника врага. Город Донецк имеет много военной техники, ее прячут в жилых кварталах, на промышленных базах, ангарах", - рассказал представитель АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Кроме того, есть информация о готовящемся на Донбассе новом псевдореферендуме.