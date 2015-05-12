Боевики обстреляли из гранатометов позиции сил АТО у Желобка и Счастья

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

По данным пресс-центра, с 06.00 утра до 18.00 часов террористы в ходе обстрелов позиций украинских войск снова использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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«В районе Луганского были зафиксированы случаи открытия огня из 82-мм минометов, а неподалеку от Желобка и Счастья стреляли из противотанковых гранатометов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования интенсивно стреляли из 152-мм пушек вблизи Авдеевки. По Пескам вели огонь из крупнокалиберных минометов, а по Марьинке и шахте Дутовка - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Севернее Сизого применили стрелковое оружие.

В 16.25 рядом с населенным пунктом Марьинка позиции сил АТО обстрелял снайпер.

«Из 122-мм артиллерии и 82-мм минометов преступники обстреляли Луганское, Лозовое и Светлодарское», - сообщает пресс-центр.

Также в указанный период подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали пролет двух беспилотных летательных аппаратов противника в направлении населенных пунктов Знаменка - Кряковка и Широкино – Мариуполь.