В Станице Луганской военные вступили в "ближний бой" с боевиками, есть раненые

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя государственной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, 10 мая после 21.00 террористы с правого берега Северского Донца обстреляли Станицу Луганскую из зенитных установок, гранатометов и минометов.

После обстрела завязался ближний бой с применением автоматического оружия. В ходе боя одна из гранат попала в частный дом по ул.Красноармейской, который загорелся. Поскольку выезд пожарных к месту был невозможен из-за боевых действий, дом полностью сгорел.

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Во время перестрелки ранения получили двое украинских военнослужащих (раны оказались не тяжелыми, угрозы жизни нет), а также мирный житель – местный мужчина, в дом которого попала граната.

Кроме того, поврежден газопровод, без газа остаются 10 домов.

Утром в Станице тихо, ремонтные бригады восстанавливают газопровод.