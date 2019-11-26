Оккупанты сегодня обстреливали силы ООС на всех направлениях: в ход шло запрещенное вооружение

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

На Донбассе с полуночи оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

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В сообщении отмечается, что «противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия».

Четыре обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: трижды недалеко от Старогнатовки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Широкино - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял укрепления Объединенных сил: возле Крымского и Луганского - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.