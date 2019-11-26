Оккупанты перед встречей ТКГ в Минске бьют возле зоны разведения "Петровское" – ООС

Предварительно согласована дата разборки временного мостового перехода - на начало декабря на участке разведения в районе Станицы Луганской.

Российские оккупанты продолжают вести провокационные обстрелы в непосредственной близости от границ участка разведения №3 «Петровское».

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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«Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь, они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения №3 «Петровское», - отмечают в штабе и подчеркивают, что эти действия со стороны ВС РФ происходят накануне встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске.

В сообщении сказано, что на участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сотрудники ГСЧС провели разборку двух вспомогательных сооружений, извлечено четыре взрывоопасных предмета.

На участке разведения №1 (Станица Луганская), на КПВВ и у моста, работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. Сотрудники ГСЧС провели техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста.

«Предварительно согласована дата разборки временного мостового перехода - на начало декабря», - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что сегодня в 12.00 на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое Луганской области началась верификация СММ ОБСЕ результатов выполненных обязательств по разведению сил и средств. «В целом, сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 43,52 гектара территории, извлечено 79 взрывоопасных предметов, демонтированы шесть блиндажей и три вспомогательных сооружения», - сообщают в штабе.