СБУ: спецслужбы РФ зимой провели чистки в рядах боевиков (аудио)
15:57, 12 мая 2015Война
1943 0
Спецслужбы России в феврале этого года на оккупированной территории Донецкой области проводили проверки и чистки среди местных боевиков.
REUTERS
Об этом идет речь в телефонном разговоре боевиков, перехват которого обнародовала СБУ.
Читайте такжеРоссийская власть вербует, вооружает и перебрасывает боевиков на Донбасс – доклад Немцова
"Ну ты знаешь, грушники в городе", - рассказал боевик из Горловки боевику с позывным "Лис".
"42 человека прилетело. Сейчас начнется чистка рядов", - рассказал боевик.
Кроме того, по его словам, спецслужбы интересовались "отжатыми" машинами.
"Первый вопрос ко мне был: "Где взял Порше-Кайен?" Говорю "отжал", - сказал боевик, добавив, что ему посоветовали прятать украденные машины, потому что в течение двух недель будет жесткая проверка.
Внимание ненормативная лексика.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter