СБУ: спецслужбы РФ зимой провели чистки в рядах боевиков (аудио)

Об этом идет речь в телефонном разговоре боевиков, перехват которого обнародовала СБУ.

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"Ну ты знаешь, грушники в городе", - рассказал боевик из Горловки боевику с позывным "Лис".

"42 человека прилетело. Сейчас начнется чистка рядов", - рассказал боевик.

Кроме того, по его словам, спецслужбы интересовались "отжатыми" машинами.

"Первый вопрос ко мне был: "Где взял Порше-Кайен?" Говорю "отжал", - сказал боевик, добавив, что ему посоветовали прятать украденные машины, потому что в течение двух недель будет жесткая проверка.

Внимание ненормативная лексика.