Рада решила запретить военным пользоваться мобильными в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 243 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что в мирное время порядок хранения и пользования личными фотоаппаратами, магнитофонами, радиоприемниками, средствами мобильной связи, компьютерной и другой бытовой радиоэлектронной техникой для военнослужащих, исполняющих обязанности военной службы, устанавливается командиром воинской части.

Читайте такжеВ Раде предлагают запретить украинским военным в АТО смартфоны и планшетыВоеннослужащим, исполняющим обязанности военной службы, предлагается запретить пользоваться личными средствами мобильной связи: в районах проведения антитеррористической операции; в условиях чрезвычайного положения или во время действия особого периода на территориях, где ведутся боевые действия.

Решение о разрешении на использование личных средств мобильной связи в районах проведения АТО, а также в условиях чрезвычайного положения или во время действия особого периода на территориях, где ведутся боевые действия, принимается командиром воинской части.

В пояснительной записке отмечается, что законопроектом предусмотрено усиление контроля за утечкой информации, в частности из зоны АТО. Также его целью является противодействие техническим разведкам, обеспечения надлежащего уровня защищенности информации, циркулирующей в сетях систем связи силовых структур и правоохранительных органов государства, путем упорядочения использования мобильных телефонов и других средств мобильной связи и передачи информации военнослужащих в мирное время, в районах проведения АТО, а также в условиях чрезвычайного положения или во время действия особого периода на территориях, где ведутся боевые действия.