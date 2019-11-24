Вносил раздор в ряды боевиков: в Киев вернулся "народный мэр" оккупированной Горловки, который оказался украинским разведчиком (видео)

Он собрал огромное количество документов и доказательств присутствия России на оккупированном Донбассе.

Бывший «народный мэр» Горловки Донецкой области Эдуард Матюха вернулся на подконтрольную Украине территорию, потому что является украинским разведчиком и работал пять лет среди боевиков.

Об этом говорится в сюжете «ТСН.Неделя», эту информацию в эфире подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Действительно, Эдуард — это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях», — сказал Скибицкий.

Матюха непродолжительное время был «народным мэром» Горловки, но ушел с этой должности из-за споров боевиков. Разведчик говорит, что это и было его задачей — поссорить их. Впоследствии он стал первым секретарем городского комитета «Компартии» так называемой «ДНР».

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Матюха рассказал, что собирал информацию о преступлениях России и заводил контакты с российскими коммунистами. По его словам, пророссийские непризнанные анклавы (Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, «ДНР» и «ЛНР») координируются Кремлем через КПРФ, в партии даже нсть ответственный за это человек — депутат Тайсан Казбек Кучукович.

Украинский разведчик в частности узнал, что с этим депутатом и другими коммунистами формируются российские «гуманитарные конвои», в которые включают автомобили с наличными для самоназванных республик Донбасса.

В целом Матюха собирал свидетельства об участии России и Кремля в войне на Донбассе. Он утверждает, что у Москвы есть план «Б» в отношении Донбасса — проведение референдума о включении «ДНР» и «ЛНР» в состав России, если Украина не пойдет на политические уступки в реализации Минских соглашений и особого статуса Донбасса.

Также разведчик уверяет, что Москва рассматривает и другой план — создание так называемой «Новороссии» с военным захватом Харькова и Одессы.

Также в сюжете говорится, что жена Матюхи ничего не знала о работе разведчика мужа и последние пять лет думала, что он работает на боевиков.