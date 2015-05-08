СМИ: на сайте горсовета Алчевска появилось заявление о выходе из ЛНР
На официальном сайте городского совета Алчевска появилось заявление о выходе города из ЛНР.
Соответствующее заявление появилось в пятницу, 8 мая, пишет Украинская правда.
После того, как на него обратили внимание, сайт города перестал открываться.
В заявлении говорится, что "Алчевцы хотят мира, свободы и достатка для своих детей. Ничего этого ЛНР обеспечить не в состоянии".
Читайте такжеБоевики предлагают жителям Алчевска работать за буханку хлеба"Мы доведены до отчаяния и готовы войти в состав Украины на условиях амнистии", - говорится в заявлении.
Кто разместил это заявление на сайте горсовета, и действительно ли она отражает позицию местной власти, пока неизвестно.
Как известно, Алчевск расположен на временно оккупированной части Донбасса и находится под контролем группировок Мозгового.