Под Мариуполем создан мощный ударный кулак из 3 тысяч боевиков - ИС

Об этом сообщает "Информационное сопротивление".

"Фактически боевики создают на приморском (Мариупольском) направлении мощный ударный кулак из нескольких десятков единиц бронетехники и до 3 000 боевиков", - говорится в сообщении.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».В течении суток российско-террористические войска на Донбассе... Posted by Dmitry Tymchuk on 5 травня 2015 р.

Также боевики усиливают фланговые группировки по отношению к украинским войскам, сосредоточенным в районе Светлодарск – Артёмовск.

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"Через Макеевку продолжается переброска в районы н.п. Енакиево и Горловка сил и средств российско-террористических войск. Отмечено прохождение двух конвоев с боевой техникой (первый – порядка 16 единиц ББМ, включая МТ-ЛБ, второй - 7 танков в сопровождении 2-х БМП-2 и нескольких грузовиков)", - отмечает ИС.