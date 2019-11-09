Наблюдатели ОБСЕ прибыли на участок разведения сил в районе Петровского (фото)

Начало разведения сил и средств подразделений Вооруженных сил Украины и оккупационных войск в районе Богдановки и Петровского запланировано на 12.00.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на участок разведения сил и средств в районе Петровского и Богдановки для осуществления мониторинга разведения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

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В частности, на странице пресс-центра ООС обнародована фотография прибытия наблюдателей СММ в Богдановку и сообщено о пребывании по состоянию на 11.00 представителей ОБСЕ "на не оккупированной РФ территории в районе Богдановки".

В то же время украинская сторона напомнила, что "незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали вчерашнее разведения на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское".

"Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00. Готов ли противник придерживаться взятых на себя обязательств согласно сделанным заявлениям? Или опять, в очередной раз, враг покажет, что представителям российских оккупационных войск верить нельзя!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала вопрос о начале отвода сил и средств в районе Петровского 9 ноября в 12.00.

Ранее разведение близ Петровского было запланировано на 8 ноября, но, как заявили в штабе ООС, процесс сорвала вражеская сторона.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: вблизи Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также после прекращения обстрелов.

Разведение сил в районе Станицы Луганской произошло в июне, вблизи Золотого - в конце октября.