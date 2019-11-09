ООС: боевики 11 обстреливали украинских военных, затронули и район Золотого

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

8 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Об этом говорится в утреннем возведении пресс-службы ООС в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник произвел 3 обстрела: недалеко от Водяного, что на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов; у Лебединского – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Гнутового – с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР": возле Орехового – с вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского – из автоматических гранатометов; в районе Золотого (вне участка разведения) – из стрелкового оружия; у Железного – из крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Южного – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; возле Крымского – из орудий БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также от ранений, полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщал УНИАН, вражеская сторона заявила, что только 9 ноября будет готова к разведению сил в районе Петровского.