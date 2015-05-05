Террористы на Донбассе сегодня 18 раз нарушили режим тишины - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Facebook.

«5 мая с полуночи до 18.00 незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим тишины», - говорится в сообщении.

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Как и в предыдущие дни, боевики вели интенсивные обстрелы позиций украинских войск из тяжелой артиллерии.

Так, в районе населенного пункта Опытное на Донетчине боевики открывали огонь по позициям сил АТО дважды из артиллерии калибра 122 и 152 миллиметра, а также трижды – со 120-миллиметрового міномету.

Кроме того, минометному обстрелу дважды были подвергнуты позиции украинских военных недалеко от поселка Пески, а обстрелу из артиллерии калибра 122 миллиметра - возле населенных пунктов Авдеевка и Бердянск.

Бандформирования также обстреливали позиции украинских войск вблизи Песков, Ленинского из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

На Луганщине по позициям украинских военных недалеко от населенного пункта Трехизбенка работал снайпер.