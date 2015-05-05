В плену террористов находится еще около 300 человек - СБУ
На сегодня в плену у террористов находятся еще около 300 украинских военнослужащих и мирных граждан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.
“Мы не отходим от того, что есть правда, которая сообщена матерям и близким. Их действительно, (людей), которых ищут родственники, которые не вернулись домой - наших военных, волонтеров, представителей МВД и Нацгвардии, - до 300 человек”,- сказал Наливайченко.
Он подчеркнул: “Мы не шутим цифрами, мы имеем объективную картину”.
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По словам главы СБУ, в ближайшие дни могут освободить еще определенное количество пленных.
Также Наливайченко отметил, что существует договоренность с руководством Комитета Красного Креста в Женеве, чтобы “у нас раз и навсегда была выяснена судьба людей, которые числятся как пропавшие без вести”.
“Для нас важно для каждой семьи сообщить, кто, где, при каких обстоятельствах исчез или получил ранения, был убит террористами”, - сказал председатель СБУ.
Ранее волонтер Виктор Майстренко заявил, что в плену у боевиков сейчас находится около тысячи человек.