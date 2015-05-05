В плену боевиков сейчас около тысячи человек - волонтер

Об этом сообщил волонтер Виктор Майстренко, который уже более года занимается освобождением пленных, в эфире Громадського Радіо.

Майстренко отметил, что, кроме военных, в плену у боевиков находятся также гражданские. «И военные и гражданские, которые сейчас в плену для государства в первую очередь граждане Украины. Минобороны, СБУ, волонтерам важно освободить каждого, и военного, и добровольца, и гражданского», - говорит волонтер.

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Также он заявил, что «Списки, которые формируются в Украине — это что-то для самоуспокоения, потому что потом все они переписываются боевиками и они уже освобождают тех, кого считают нужным».

Майстренко советует родственникам людей, попавших в плен, написать заявление в СБУ и звонить во все движения и организации, занимающиеся освобождением пленных.

Ранее Виктор Майстренко заявлял, что российские наемники проводят ротации пленных, перевозя их с места на место, в частности в оккупированный Крым, чтобы нельзя было определить их точное количество.

26 марта УНИАН также сообщал, что президент Украины Петр Порошенко сообщил о более 400 пленных, которых удерживают боевики.