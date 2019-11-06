"Разведка отслеживает": генерал прокомментировал "спекуляции и нагнетание" по разведению сил

Отвод сил на трех участках не влияет на ситуацию стратегически, к тому же, разведка отслеживает ситуацию, утверждает генерал.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что опасения относительно концентрации российско-оккупационных войск вблизи пунктов разведения сил на Донбассе не имеют оснований.

Читайте такжеОккупанты понесли потери на Донбассе - ИС

По словам генерала, если бы такие действия противника имели место, это стало бы известно украинской разведке и разведке союзников, передает «Обозреватель».

"Официальное заявление командования Объединенных сил - о том, что усиление войск в районах разведения не наблюдается", – напомнил генерал. По его мнению, все остальное – "спекуляции и нагнетание ситуации".

В этом контексте Романенко сообщил о том, что суммарная длина участка линии разграничения, на которой осуществляется разведение сил, вблизи трех населенных пунктов – Станицы Луганской, Петровском и Золотом – ничтожно мала по сравнению с общей протяженностью линии разграничения.

"Отвод сил на этих участках никак не влияет на ситуацию стратегически, плюс разведка тоже отслеживает", – заявил он.