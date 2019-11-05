Поражает развалинами и кишит боевиками: Петровское перед разведением сил (фоторепортаж)

Разведение сил вблизи Петровского Донецкой области, в случае соблюдения режима тишины, начнется 8 ноября.

К селу Петровское на Донбассе сейчас приковано особое внимание — это следующий участок, на котором должно состояться разведение сил и средств.

Согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31 октября, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков в пределах участка № 3 Петровское зафиксировано 30 октября. Из-за этого разведение сил и средств перенесли с 4 на 8 ноября.

Украинская сторона уже направила ОБСЕ соответствующее письмо относительно мер разведения на этом участке.

Руководитель украинской стороны СЦКК прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон полковник Александр Борщевский сообщил, что, если обстрелов не будет и 7 ноября ОБСЕ верифицирует прекращение огня, то с 12:00 8 ноября Вооруженные силы смогут фактически начать мероприятия по разведению сил и средств на этом участке.

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Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что дата начала разведения войск в Петровском будет пересматриваться из-за обстрелов боевиков, которые произошли на этом участке 30 октября.

В тот же день министр сообщил, что мероприятия по разведению войск в Золотом завершены, эта территория абсолютно безопасна и находится под контролем МВД Украины. 3 ноября там начался процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны. В штабе ООС заявили, что разминирование возле Золотого-4 продлится до 9 ноября.

26 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи глав государств «нормандского формата». Среди них - разведение сил и средств возле Станицы Луганской, а также Петровского и Золотого, а также фиксация «в правовом смысле» «формулы Штайнмайера».