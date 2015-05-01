Ночью боевики обстреляли позиции сил АТО из запрещенного оружия

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

В частности, боевики провели обстрел позиций украинских войск из минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметра, что является нарушением Минских договоренностей.

На Донетчине огню из артиллерии калибра 122 миллиметра подверглись позиции сил АТО вблизи Авдеевки. В этом же районе боевики применяли миномет калибра 120 миллиметров, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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«Кроме того, преступники 5 раз обстреляли опорный пункт сил АТО неподалеку Песков – 120 и 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов, снайперского и стрелкового оружия. Также минометному обстрелу были подвергнуты наши позиции вблизи населенных пунктов Водяное и Новгородское», - говорится в сообщении пресс-центра.

На Луганщине боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов опорные пункты близ городка Счастье и села Сизое. Также в указанный период украинские подразделения зафиксировали на Донетчине и Луганщине пролет двух беспилотников боевиков.