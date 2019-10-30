Оккупанты сегодня на фоне разведения сил били на всех направлениях

С начала суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела: вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды недалеко от Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска 6 раз обстрелов позиции ОС: вблизи Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; трижды вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; недалеко от Луганского - из стрелкового оружия; вблизи Южного - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«На протяжении текущих суток потерь в результате вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Кроме того, в сводке отмечается, что продолжается вторые сутки процесс разведения сил и средств «с обеих сторон (зеркально)» на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.