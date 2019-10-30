Разведение войск проходит без камер – журналистов не допускают в район Золотого (видео)

Украинские журналисты не имеют возможности наблюдать, как проходит разведение сил.

В район населенного пункта Золотое-4, где начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения, не допускают украинских журналистов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Накануне в полдень на участке развода под наблюдением ОБСЕ военные и боевики запустили белые ракеты. Это и стало началом разведения. Украинских журналистов на место разведения не допускают, но видео того, как начиналось разведение войск в Золотом 29 октября вечером выложил штаб операции.

Как видно из видео, к представителям ОБСЕ подошли украинские военные с оружием и в обмундировании, члены наблюдательной миссии переписали и сфотографировали номера на оружии.

В то же время в штабе ООС отметили: миссия ОБСЕ не зафиксировала вблизи Золотого-4 обстрелы, о которых ранее отчитывались украинские военные. Последний обстрел здесь наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 18 октября.

Как заявили в штабе ООС, разведение войск в Золотом продлится 30 дней. Стороны должны отойти от нынешних позиций на километр.