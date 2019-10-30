Боевики обстреляли Золотое-4 накануне разведения сил

Боевики обстреляли жилые дома.

В понедельник, 28 октября, в направлении населенного пункта Золотое-4 боевики осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Боевики обстреляли жилые дома. Мобильной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена фиксация обстрелов. Отметим, что пострадавших нет.

Прибыв на место обстрела, мобильная наблюдательная группа обнаружила:

- частный дом по улице Ореховой 25 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружено отверстия в пластиковой облицовке дома.

- частный дом по улице Довженко 28 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружено 3 отверстия в кровле дома.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в районе населенного пункта Золотое-4 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.