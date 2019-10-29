Зеленский отреагировал на разведение войск у Золотого

Новое разведение войск на Донбассе стартовало 29 октября.

Президент Владимир Зеленского поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области.

Это произошло в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе, передают "Новости Донбасса".

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Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. В свою очередь, одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", - отреагировал Зеленский.

"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", - добавил он. Зеленский пояснил, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссиия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный «режим тишины» на этом участке.

Как сообщал штаб ООС, 29 октября в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения в Луганской области.