Штаб ООС: добровольцы, с которыми общался Зеленский в Золотом, - нелегалы

Президент пообщался с людьми в военной форме, которые находились в частном доме и представились добровольцами.

Добровольцы, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом Луганской области, находятся с оружием в зоне проведения операции Объединенных сил нелегально.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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Отмечается, что, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, глава государства пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами.

«Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил. Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», больше известном как закон об операции Объединенных сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием», - говорится в сообщении.

Поэтому, как отметили в пресс-центре штаба, люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а следовательно, находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая закон об ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка.

В то же время, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила изданию РБК-Украина, что Зеленский посетил добровольцев на участке разведения сил и средств в Золотом Луганской области. По ее словам, Зеленский два дня находился с визитом на позициях украинских военных в Золотом.

«По возвращении из Японии президент Владимир Зеленский отправился на восток, уже второй день он находится в Золотом, где и заночевал. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по разведению войск. Подробности поездки будут предоставлены завтра (в понедельник) в развернутом видео», - сказала Мендель.

Ранее УНИАН сообщал, что в субботу, 26 октября, Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. У президента состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах. После чего последние заявили, что не собираются покидать Золотое и не позволят отвод войск.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Согласно договоренностям, стороны должны отвести свои войска и вооружение на расстояние 1 километр от линии разграничения.

Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжают вести обстрелы.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.

В Офисе президента отметили, что разведение сил вблизи Золотого Луганской области невозможно без устойчивого прекращения огня, поэтому сейчас этот процесс отложен.

15 октября специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что по итогам очередного заседания в Минске на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.