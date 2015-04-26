Аброськин: Боевики занимаются переделом сфер влияния и грабежами гуманитарных грузов

Об этом сообщил руководитель ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.

По его словам, растет противостояние между Александром Захарченко и Александром Ходаковским.

«Представители так называемого «Центра управления восстановлением Донецкой народной республики» (ЦУВ ДНР) пишут жалобы на имя «председателя ДНР» Захарченко. Речь идет о неоднократных фактах мародерства со стороны батальона «Восток» во главе с полевым командиром Ходаковским», - отметил Аброськин.

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Он также сообщил, что по словам работников ЦУВ ДНР, «военнослужащие «Востока», которые дислоцируются на территории Снежного Донецкой области, занимаются грабежами гуманитарных грузов».

«Это не единичные факты взаимных обвинений главарей группировок в краже гуманитарной помощи и совершении разного рода преступлений. В самом же Донецке, по информации, поступающей от источников на оккупированной территории, последний инцидент был зафиксирован на прошлой неделе. Командир «Востока» устроил скандал на заседании «правительства ДНР», пригрозив «подвесить за ноги одного из «министров», - сказал руководитель милицейского главка.