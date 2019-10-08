В Золотое и Катериновку перед разведением сил направили дополнительные силы полиции (фото)

К службе дополнительно привлекли четыре передвижные мобильные группы и два пеших наряда полиции.

В населенных пунктах Золотое-4 и Катериновка на востоке Украины, где планируется отвод военных сил, уже третий день обеспечивают публичную безопасность дополнительные полицейские силы.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины. В частности, речь идет о четырех передвижных мобильных группах и двух пеших нарядах полиции.

В поселке Золотое-4, где проживают 600 граждан, также полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.

Патрулирование полицейских усиленно полицейскими патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей – привлечено 36 правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Разведение должно начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжали вести обстрелы.