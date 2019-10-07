Начальник Генштаба рассказал, где будут новые позиции ВСУ после разведения войск

Министр обороны заверил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого сможет начаться исключительно тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь.

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, что разведение войск должно состояться зеркально на расстояние один километр от линии соприкосновения в обе стороны.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в район проведения ООС, передает пресс-центр Минобороны.

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«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые состоялось разведения сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию», - проинформировал генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк заверил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого сможет начаться исключительно тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь и будут придерживаться режима тишины в течение не менее семи суток.

Министр также отметил, что после завершения процесса разведения, задачи по контролю за демилитаризованной зоной будет возлагаться на сотрудников Национальной полиции Украины.

Как подчеркнул Загороднюк, украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться.

«Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации», - отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, их нанесли еще в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, оккупанты сегодня умышленно ударили по участку разведения сил возле Золотого.