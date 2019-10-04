Стало известно имя убитого снайпером боевиков военного на Донбассе (фото)

3 октября военный стоял на блокпосте, где в него попал снайпер наемников РФ.

3 октября в зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области пули снайпера наемников РФ погиб 28-летний боец Юрий Тышик. Читайте такжеСМИ рассказали о страхе главаря "ДНР" Пушилина Погибший - военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает "Волынская правда". "3 октября вечером в зоне ООС снайпер убил украинского защитника, жителя села Мызово Старовыживского района (Волынской области) Юрия Тышика", - пишет издание. 3 октября военный стоял на блокпосте, где в него попал снайпер наемников РФ. Староста сельсовета Татьяна Сарапина сказала, что дата и место захоронения пока неизвестны. Как сообщалось, за прошедшие сутки боевики значительно увеличили количество обстрелов на Донбассе, есть погибший.

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