Боевики значительно увеличили количество обстрелов на Донбассе: есть погибший
В четверг, 3 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
по два раза неподалеку Водяного и Павлополя – из стрелкового оружия;
трижды вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Авдеевки – из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;
вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм;
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неподалеку Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
вблизи Березового – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Каменки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета;
неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 21 обстрел позиций Объединенных сил:
пять раз неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
четыре раза неподалеку Крымского – из минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
трижды вблизи Орехового – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку от Пивденного – из миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Троицкого – из миномета калибра 82 мм;
вблизи Зайцевого и Хутора Вольного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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в районе Золотого – из ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение не совместимое с жизнью.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил:
неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил:
в районе Зайцево – из миномета калибра 82 мм;
неподалеку Крымского – из вооружения БМП и стрелкового оружия.
На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Как сообщал УНИАН, в среду, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.