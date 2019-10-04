Боевики значительно увеличили количество обстрелов на Донбассе: есть погибший

С начала текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

В четверг, 3 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

по два раза неподалеку Водяного и Павлополя – из стрелкового оружия;

трижды вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Авдеевки – из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;

вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм;

Читайте также"Не понимают, что происходит": ветеран АТО рассказал о реакции на передовой на "формулу Штайнмайера"

неподалеку Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

вблизи Березового – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Каменки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета;

неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 21 обстрел позиций Объединенных сил:

пять раз неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза неподалеку Крымского – из минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

трижды вблизи Орехового – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Пивденного – из миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Троицкого – из миномета калибра 82 мм;

вблизи Зайцевого и Хутора Вольного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Читайте такжеЗеленский планирует разведение войск по всей линии разграничения - Пристайко

в районе Золотого – из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение не совместимое с жизнью.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил:

неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево – из миномета калибра 82 мм;

неподалеку Крымского – из вооружения БМП и стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.