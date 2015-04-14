Нидерландские эксперты вернулись в Украину для возобновления работы на месте катастрофы МН-17

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Нидерландов.

"Голландские эксперты отправились в Украину, - информировали власти страны. - В понедельник они добрались до Харькова, где встретились со специалистами из Австралии и Малайзии. В ближайшее время группа направится в Донецк, где находятся еще некоторые члены миссии".

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Отмечается, что к поисковой деятельности в районе трагедии международные эксперты приступят в самое ближайшее время, "однако многое при этом будет зависеть и от ситуации с безопасностью".

Специалисты рассчитывают, что в этот раз им удастся добраться до района к северо-западу от центра крушения, который ранее был недоступен по причинам безопасности.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.