Вернуть РФ "долг" за Курилы: доброволец рассказал об иностранцах со всего мира на стороне сил ООС

Командир "Грузинского легиона" рассказал, что он как командир подразделения лично проводил беседы с каждым новобранцем.

Воевать за Украину на Донбассе приезжают граждане Индии, Бразилии, Пуэрто-Рико, США, Великобритании, Мексики, Японии и других стран.

О том, что побуждает иностранцев выступить против агрессии России, рассказал боец АТО, командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, передает «Обозреватель».

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"Я могу назвать очень много национальностей, которые были в "Грузинском легионе". К нам приезжал человек из Индии, из Дели. Из Японии у нас было трое человек. Бразилия. Пуэрто-Рико. Разумеется, Соединенные Штаты. Из США была самая большая группа лиц, которые помогали и помогают Украине. Очень много ребят приезжали из Британии. Из Мексики был человек...", – поделился Мамулашвілі.

По его словам, в основном это профессиональные военные, многие из которых прошли миссии Афганистана и Ирака.

"Эти ребята достаточно долго учили некоторые украинские батальоны", – уточнил он.

Мамулашвили отметил, что он как командир подразделения лично проводил беседы с каждым новобранцем.

"Индивидуально беседовал с каждым, чтобы понять, что этот человек не приехал просто убивать. Это для нас неприемлемо", – подчеркнул военный.

Он признал, что случались подобные прецеденты.

"Такой человек был, скажем, из Норвегии. Он сразу признался, что нацист и приехал убивать людей. На какой стороне воевать – ему было все равно... Мы таких людей сопровождаем обратно, чтобы они не натворили чего", – заверил Мамулашвили.

"И было несколько прецедентов, когда приезжали люди и не понимали, почему они приехали. Это были профессиональные военные, но мотивации – той, которую я хотел в них видеть, – у них не было", – добавил он.

Как другой пример Мамулашвили привел бойца из Японии.

"Он свою мотивацию объяснил. Он сказал, что Япония потерпела такую же агрессию, как и Украина сегодня. Вспоминал и Курильские острова, часть, которую Россия отрезала от Японии. На подсознательном уровне они знали, что должны вернуть "долг" России", – рассказал он.