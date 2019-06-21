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Грузинский доброволец о протестах в Тбилиси: нельзя исключать появления там "зеленых человечков" из РФ

17:09, 21 июня 2019
Политика
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Протесты в Тбилиси / REUTERS

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Об этом заявил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, комментируя массовые антироссийские протесты в Тбилиси, передает «Обозреватель».

"В Грузии происходит ползучая оккупация, и эта оккупация будет активирована. По вчерашней информации, воздушное пространство Грузии уже было нарушено российскими военными вертолетами. Думаю, российская сторона попытается осуществить какое-то военное влияние", – сообщил Мамулашвили.

По его мнению, протесты в Тбилиси можно назвать "грузинским " Майданом".

"Протестные акции не прекратятся, пока люди, виновные во вчерашнем неадекватном использовании силы (разгоне протестующих. – Ред.), не уйдут в отставку. Или вся власть. Потому что сегодня в Грузии мы четко видим пророссийскую власть", — подчеркнул он.

"Надеюсь, это не перерастет в вооруженный конфликт", – добавил командир "Грузинского легиона".

Мамулашвили также резко раскритиковал президента Грузии Саломе Зурабишвили, назвав ее "пророссийской".

"Я ее считаю неадекватным человеком вообще. Людей, которые протестуют против оккупации России, она называет "пятой колонной", – заявил он.

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Новость в сюжете: Антироссийские протесты в Грузии
Теги: #протесты#Тбилиси