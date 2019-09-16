Зеленский: СММ ОБСЕ должна фиксировать реальную ситуацию на Донбассе

Президент Украины поблагодарил всех сотрудников СММ ОБСЕ, которые, рискуя жизнью, помогают Украине.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна фиксировать все нарушения и реальную ситуацию на востоке Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, передает пресс-служба главы государства.

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«Мы ожидаем, что верификация будет честной и мощной. Мы хотим, чтобы миссия ОБСЕ фиксировала каждый шаг, каждое нарушение, каждый выстрел, каждую потерю жизни среди украинских граждан. Самое главное для меня, чтобы все граждане - граждане Украины, Европы, России - видели, что реально происходит», - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что СММ ОБСЕ должна фиксировать все нарушения международного права. «Очень хотелось бы, чтобы все эти нарушения фиксировала ОБСЕ, и чтобы все эти нарушения освещали СМИ всех стран мира», - отметил Зеленский. Он также поблагодарил всех сотрудников СММ ОБСЕ, которые, рискуя жизнью, помогают Украине.

Как сообщал УНИАН, на совместной пресс-конференции с президентом Словацкой Республики Зузаною Чапутовой Зеленский заявил, что «завершение войны и деокупация всех украинских территорий» является его главной миссией на посту главы государства.