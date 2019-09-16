Зеленский назвал первые шаги к миру на Донбассе

Глава Украинского государства подчеркивает, что Европа всегда будет чувствовать себя в опасности, пока Россия будет игнорировать нормы международного права.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «завершение войны и деоккупация всех украинских территорий» является его главной миссией в качестве главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве.

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«Я глубоко тронут, что возвращение мира в Украину госпожа Чапутова назвала личной целью. Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий моя главная миссия как президента Украины, и мы очень рассчитываем на вашу поддержку - дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе и Словакии», - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, это необходимо не только Украине, но всей Европе, «которая всегда будет чувствовать себя в опасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право».

«Это нужно не только Украине. Этого требует вся Европа, которая всегда будет чувствовать себя в опасности пока Российская Федерация игнорирует международное право», - отметил президент Украины.

«Полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть надлежащим образом верифицировано ОБСЕ, станут первыми значительными шагами на пути к миру», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский выразил надежду, что Словакия, которая в этом году председательствует в ОБСЕ, будет и в дальнейшем ставить вопрос о «полном выводе оккупационных войск и возвращении под украинский контроль временно оккупированных территорий».