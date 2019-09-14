Боевики стреляли из минометов недалеко от Новолуганского и Новотошковского, обошлось без потерь - ООС

В целом боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

В течение сегодняшних суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских войск вблизи Новолуганского и Новотошковского из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

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"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от Новотроицкого с направления Докучаевска из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: недалеко от Новолуганского с направления Доломитного - из миномета калибра 120 мм; вблизи Новотошковского с направления Донецкого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета; дважды в районе Южного с направления шахты им. Гагарина - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.