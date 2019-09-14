Говорить об уступках на Донбассе неуместно, поскольку Украина является жертвой агрессии - председатель ОБСЕ

Мирослав Лайчак подчеркнул, что выполнению Минских соглашений не хватает политической воли.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак заявил, что говорить об уступках на Донбассе неуместно, поскольку Украина является жертвой агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лайчак сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

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"В Украине мы имеем план - он называется Минские соглашения. И нам нужны инструменты, каковыми является Нормандская группа на политическом уровне, Трехсторонняя контактная группа, где председательствует ОБСЕ. У нас есть специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, и у нас также есть параллельный трек, представленный Куртом Волкером, чтобы обеспечить, что основной трек работает. Но то, чего не хватало до недавних пор - политической воли, настроенности на выполнение Минских соглашений", - заявил Лайчак.

"И потом мы видели, как стороны указывают пальцами друг на друга и обвиняют друг друга за нулевой прогресс. Теперь у нас другая ситуация - президент Зеленский и его команда действительно настроены добиваться результата", - заявил Лайчак.

В этой связи он назвал обмен удерживаемыми лицами первым конкретным примером, а также отметил позитивное развитие ситуации с разведением сил и средств возле моста в Станице Луганской.

"Мы видели другие меры по укреплению доверия. И поэтому сейчас очень важно продолжать усилия, продолжать демонстрировать четкую настроенность, и это усилит давление на Россию, и в то же время мы должны сохранять единство международного сообщества", - заявил Лайчак.

"Я не думаю, что уместно говорить об уступках на данном этапе, поскольку Украина является жертвой агрессии", - подчеркнул Лайчак.

При этом он отметил, что так называемая "формула Штайнмайера" является пособием о том, как правильно понимать выполнение Минских соглашений.